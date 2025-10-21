victoria beckham vorrebbe tornare a esibirsi con le spice girls

Intervistata da Andy Cohen per SiriusXM, Victoria Beckham ha riacceso le speranze dei fan delle Spice Girls, da tempo desideroso di rivedere il quintetto pop in scena al completo. Posh Spice ha ammesso di non poter sostenere un intero tour, a causa degli impegni professionali, ma non sarebbe contraria a una piccola reunion con Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell e Melanie C., magari al Las Vegas Sphere. «Sarebbe allettante», ha dichiarato, «Ma potrei fare un tour mondiale? No, non posso. Ho un lavoro. Quanto sarebbero belle le Spice Girls allo Sphere! Mi piace l’idea. Voglio dire, non so nemmeno se saprei ancora cantare, non sono mai stata particolarmente brava!». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

