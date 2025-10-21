Vicenza torna in Italia nonostante l’espulsione | arrestato un 36enne tutti i suoi precedenti

Arrestato a Vicenza un 36enne kosovaro già espulso per dieci anni: identificato durante un controllo notturno della Squadra Volante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Vicenza, torna in Italia nonostante l'espulsione: arrestato un 36enne, tutti i suoi precedenti - Arrestato a Vicenza un 36enne kosovaro già espulso per dieci anni: identificato durante un controllo notturno della Squadra Volante.

