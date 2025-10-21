Vicenza morto a 14 anni per un tumore curato con impacchi d’argilla | via al processo per i genitori

La coppia, seguace del “metodo Hamer”, rifiutò di sottoporre il figlio alle terapie mediche: l’accusa è omicidio volontario con dolo eventuale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Vicenza, morto a 14 anni per un tumore curato con impacchi d’argilla: via al processo per i genitori

47enne trovato morto in una delle stanze dell'ostello di Vicenza: probabile overdose

Francesco Gianello, morto a 14 anni di tumore: i genitori imputati per omicidio. «Fu curato con il Metodo Hamer, non fate come noi» - Aveva solo 14 anni, e un tumore che – con una diagnosi e una terapia tempestiva – forse avrebbe potuto combattere. Riporta msn.com

Francesco Gianello, morto a 14 anni di tumore: «Il medico ci disse di curarlo con argilla e antinfiammatori. Cos'è il Metodo Hamer - Aveva solo 14 anni, e un tumore che – con una diagnosi e una terapia tempestiva – forse avrebbe potuto combattere. Come scrive msn.com

Francesco muore a 14 anni, i genitori a processo per omicidio: “Un medico ci ha plagiati. Ecco chi era veramente” - Sono i sentimenti che emergono ascoltando Luigi Gianello e Martina Binotto, i genitori di Francesco, morto a 14 ... Lo riporta thesocialpost.it