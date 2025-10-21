Viareggio e il caos giunta | si dimettono gli assessori Mei e Pierucci

Viareggio, 21 ottobre 2025 – Nuovi scossoni in giunta a Viareggio. Nella giornata di martedì 21 ottobre si sono dimessi due assessori. Si trata di Sandra Mei e Federico Pierucci, a cui già erano state tolte delle deleghe e a cui erano rimasti rispettivamente quelle della cultura e delle tradizioni popolari e dell’urbanistica. E’ dunque una nuova puntata della crisi che investe il Comune. E che ha già visto, il 18 ottobre, la revoca della carica di vicesindaco a Valter Alberici. Che è stato poi definitivamente estromesso dalla giunta. In questa girandola di nomi e deleghe, c’erano state le dimissioni dell’assessore Laura Servetti, per motivi personali, con l’ingresso di Gabriele Tomei, a cui erano stati affidati i lavori pubblici proprio a scapito di Pierucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio e il caos giunta: si dimettono gli assessori Mei e Pierucci

