Viale Emporium transennata la buca nel tratto di strada dove avvenne l' incidente mortale di Marco Chiaramonti
È stata transennata la buca in viale Emporium, a San Leone, nel tratto di strada in cui lo scorso 20 settembre si è verificato l’incidente mortale di Marco Chiaramonti, 51 anni, istruttore di tennis e padel. Buca che è stata, lo scorso 7 ottobre, oggetto di misurazioni e rilievi per la cosiddetta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
