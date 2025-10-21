Viaggio nei luoghi abbandonati | il fascino di ville e fabbriche in disuso nei racconti dei fotografi Urbex
Un pomeriggio all’insegna della fotografia e della scoperta dei luoghi dimenticati. Sabato, 25 ottobre, alle 16, la sala conferenze della Biblioteca comunale ospita l’incontro pubblico “I luoghi dimenticati”, promosso da Officina Fotografica Riccione in collaborazione con Tempus Fugit Urbex Group. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un tour tra vie storiche, luoghi nascosti e sapori autentici: è questa la declinazione livornese di "Camminare con gusto", gli speciali walking tour ideati da Confcommercio per Vetrina Toscana. Il viaggio è partito da Caffè Julie, per poi toccare la Chiesa degli Ol Vai su Facebook
#LeoneXIV, i luoghi del primo viaggio in #Turchia "No Comment" original #Play2000 Un racconto diretto e immersivo per entrare nel cuore dei fatti Contenuti @Reuters #Nicea #Iznik #PapaLeoneXIV #PapaLeone #Papa - X Vai su X
Urbex, quando la fotografia immortala luoghi abbandonati: un incontro a Riccione - Sabato 25 ottobre alle 16, la Sala conferenze della Biblioteca comunale ... Da chiamamicitta.it
Castelli abbandonati in Italia: tra rovine, leggende e bellezza senza tempo - Un viaggio tra manieri dimenticati e atmosfere gotiche, alla scoperta dei castelli abbandonati più affascinanti d’Italia: questi i più particolari. Si legge su siviaggia.it
Fenomeno Urbex: “Noi esploratori di luoghi abbandonati a caccia di bellezze sfiorite” - Le cose abbandonate possono suscitare emozioni diverse, talvolta contrastanti. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it