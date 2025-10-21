Viaggio nei luoghi abbandonati | il fascino di ville e fabbriche in disuso nei racconti dei fotografi Urbex

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio all’insegna della fotografia e della scoperta dei luoghi dimenticati. Sabato, 25 ottobre, alle 16, la sala conferenze della Biblioteca comunale ospita l’incontro pubblico “I luoghi dimenticati”, promosso da Officina Fotografica Riccione in collaborazione con Tempus Fugit Urbex Group. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

