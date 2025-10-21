Viaggio attorno al mondo in 18 film | Mente locale - visioni sul territorio

Viaggio attorno al mondo in 18 film: torna “Mente locale - visioni sul territorio”. Ci sono le recenti alluvioni in Spagna, e l’impatto emotivo che esse hanno sui singoli, nel senso di perdita che suscita la distruzione. Ci sono le radici, da recuperare attraverso il viaggio e la completa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it