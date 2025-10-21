Viaggio alla scoperta della Slovenia

Le prime luci dell’alba accarezzano i tetti rossi di Lubiana, mentre il fiume Ljubljanica serpenteggia placido tra palazzi che sembrano custodire segreti di epoche remote. La capitale slovena si rivela al viaggiatore come una città dalle dimensioni umane, dove ogni angolo racconta una storia di armoniosa convivenza tra passato e presente. Il Castello di Lubiana domina la città dall’alto della sua collina, raggiungibile con una funicolare che offre un viaggio attraverso i secoli. Le mura medievali abbracciano vedute che spaziano dalle Alpi Giulie fino alle prime colline che preannunciano l’Adriatico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta della Slovenia

