Viaggiano in auto con armi e munizioni | uno tenta la fuga arresto dei carabinieri

Bologna, 21 ottobre 2025 – È stato sorpreso in auto in possesso di una pistola e di munizioni e per questo motivo un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo di armi comuni da sparo e munizioni, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti. Il passeggero, un 37enne, ha invece tentato di scappare ferendo i carabinieri e anche lui è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. È quanto accaduto l'altro giorno durante un controllo effettuato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bologna Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggiano in auto con armi e munizioni: uno tenta la fuga, arresto dei carabinieri

