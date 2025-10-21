Viaggi della speranza l' Ordine dei medici replica a Zaia | Al Nord sanità migliore grazie ai siciliani

21 ott 2025

"Da quanto tempo non si costruisce un ospedale a Palermo?" A fare la domanda è Toti Amato, presidente dell'Ordine dei medici. Ed è lui stesso a darsi una risposta: "Gli ultimi realizzati risalgono alla prima metà del secolo scorso". Per Amato è la prova lampante che in Sicilia i finanziamenti per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

