Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano traffico rallentato tra la tangenziale e via Fiorentini direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino si rallenta altezza Magliana direzione Fiumicino percorrendo la strada statale Cassia bis per incidente traffico rallentato con code altezza a Cornelia direzione Viterbo in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre in via Casilina si rallenta a Borghesiana altezza via di Vermicino direzione finocchio in via Appia traffico rallentato altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano mentre in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nelle due direzioni da chiocciola stradale in pubblica è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 20:25