Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo un cantiere oralmente il traffico altezza Ponte di Nona direzione Teramo sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Pontina Laurentina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Nomentana e Prenestino è più avanti tra le uscite tu e doppia sul tratto Urbano rallentamenti tra la tangenziale ed il grande raccordo in uscita dalla capitale mentre in senso contrario code altezza Portonaccio sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda tra maglia Colombo direzione Eur mentre via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio come che nel mare nei due sensi di marcia La Tavolaccia ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

