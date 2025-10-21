Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo attivo rallenta il traffico altezza Ponte di Nona direzione Teramo sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Pisana e lega è più avanti tra le uscita Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano rallentamenti altezza Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale sta sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda tra Magliano e Colombo direzione Eur in via Nettunense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia da taglio veloce da Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

