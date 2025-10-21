Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo attivo rallenta il traffico altezza Ponte di Nona direzione Teramo sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Pisana e lega è più avanti tra le uscita Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano rallentamenti altezza Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale sta sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda tra Magliano e Colombo direzione Eur in via Nettunense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia da taglio veloce da Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Roma Mobilità. . #Tgm ore 6,30 20ottobre #viabilita #eventi #romamobilita - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità World Food Forum, modifiche alla viabilità nell'area di Caracalla. Domani Giornata mondiale dell'alimentazione https://romamobilita.it/it/node/26637 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma- Segnala romadailynews.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Come scrive rainews.it