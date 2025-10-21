Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo lavori traffico rallentato altezza Ponte di Nona direzione Teramo sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra caccia e se l'aria è più avanti tra le uscite nomentane Prenestina sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra via Fiorentini e del grande raccordo in uscita dalla capitale mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda tra Magliana e Colombo direzione Eur in via Cristoforo Colombo code tra via di mezzo lì in via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via Nettunense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Cecchina e Pavona nelle due direzioni perché io la cena Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
