Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo un attimo rallenta il traffico altezza Ponte di Nona direzione Teramo sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino alla Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria ed è avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto urbano per incidente code tra la Togliatti e Portonaccio direzione tangenziale est sulla a91 Roma Fiumicino si rallenta tra via Isacco Newton e Parco de' Medici direzione Grande Raccordo Anulare in via Cassia rallentamenti altezza via Trionfale direzione La Storta mentre in via Flaminia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Riano e Morlupo direzione Civita Castellana in via Salaria rallentamenti a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia veloce la Stradale infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 18:10