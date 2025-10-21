Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Ponte di Nona direzione Teramo sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino è a Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria che più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto urbano per incidente code altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la strada statale Cassia bis un incidente rallenta il traffico altezza direzione Roma mentre in via Cassia si rallenta altezza via Trionfale direzione La Storta a Pomezia percorrendo via dei Castelli Romani si sta in coda per l'intenso traffico tra via Campobello e la Pontina nei due sensi di marcia in via di Pratica un cantiere attivo rallenta il traffico altezza via Montedoro direzione via del Mare chiocciola Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 16:25

