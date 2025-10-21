Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo cantiere attivo rallenta il traffico altezza a Settecamini direzione Teramo mentre sulla A1 Roma Napoli si rallenta altezza Valmontone direzione Napoli sul grande raccordo anulare rallentamenti e code tra Roma Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Tuscolana e l'abbia sul tratto Urbano traffico rallentato tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare Corrado a strada statale Cassia bis un incidente rallenta il traffico altezza le rughe direzione Roma mentre in via Salaria un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Montelibretti nei due sensi di marcia attivo senso unico alternato prestare attenzione dettaglio veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
Roma Mobilità. . #Tgm ore 6,30 20ottobre #viabilita #eventi #romamobilita - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità World Food Forum, modifiche alla viabilità nell'area di Caracalla. Domani Giornata mondiale dell'alimentazione https://romamobilita.it/it/node/26637 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma- Lo riporta romadailynews.it
Ztl fascia verde, Roma chiederà alla Regione Lazio una deroga per i diesel euro 5 - Il Comune di Roma è pronto a chiedere una deroga alla Regione Lazio per permettere alle auto che montano un motore diesel euro 5 di continuare a circolare nella Ztl fascia verde. Scrive romatoday.it