percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo cantiere attivo rallenta il traffico altezza a Settecamini direzione Teramo mentre sulla A1 Roma Napoli si rallenta altezza Valmontone direzione Napoli sul grande raccordo anulare rallentamenti e code tra Roma Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Tuscolana e l'abbia sul tratto Urbano traffico rallentato tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare Corrado a strada statale Cassia bis un incidente rallenta il traffico altezza le rughe direzione Roma mentre in via Salaria un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Montelibretti nei due sensi di marcia attivo senso unico alternato prestare attenzione

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 15:25