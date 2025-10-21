Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio circolazione normalizzata nel quadrante sud della capitale anche sulle carreggiate del raccordo anulare la circolazione è regolare sono solo presenti dei rallentamenti altezza svincolo Pontina nelle due carreggiate incidente che provoca ancora code su via dell'Aeroporto all'altezza della rotatoria con la via del Mare ricordiamo che per tutta la giornata di oggi allerta meteo di colore Gialla diramata dalla Protezione Civile su tutta la regione Lazio Si raccomanda prudenza nella guida in caso di pioggia ad aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ci luffa la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 12:25

