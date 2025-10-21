Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamento con il traffico in tempo reale servizio della Lazio ancora trafficate le carreggiate del grande raccordo anulare Anche a causa dell'allerta meteo di colore Gialla diramata per tutta la giornata di oggi in interna si sta in coda altezza labbro e più avanti ti rallenta tra Nomentana e l'innesto con la Roma Teramo mentre in esterna Si procede a rilento per traffico intenso tra le uscite Aurelio Pontina è più avanti tra la Prenestina e Nomentana in direzione del centro traffico rallentato anche sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo mentre a sud Per lo svolgimento di un evento alla nuvola in zona euro incolonnamenti sulla via Pontina da Pomezia sulla via Cristoforo Colombo via di Acilia sul viadotto della Magliana tutto in direzione dell'EUR è tutto Grazie per l'attenzione da Marco sviluppo e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
