Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 09 | 40

apertura in aumento il traffico in queste prime ore del mattino anche a causa dell'allerta meteo di colore Gialla diramata per tutta la giornata di oggi dalla protezione civile sul grande raccordo anulare traffico intenso in carreggiata interna tra Aurelia Laurentina altezza labbro e più avanti tra Nomentana e l'innesto con la 24 Roma Teramo in esterna Si procede a rilento tra le uscite Trionfale Aurelio è più avanti tra Prenestina e Nomentana poi file sul viadotto della Magliana dal ANSA del Tevere verso il centro è sempre verso il centro si rallenta sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo a sud della capitale traffico rallentato su via Pontina da Castel di Decima e sulla via Cristoforo Colombo da via di Acilia tutto verso raccordo infine il trasporto ferroviario oltre allo sciopero del personale della manutenzione in programma per tutta la giornata di disagi per lavori sulla linea Roma Nettuno e sulla linea Roma Pisa possibile modifiche di orario variazioni per i treni in viaggio

