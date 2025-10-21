Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito in colonna sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo anche un incidente complica la situazione sullo stesso tratto in direzione del Centro andiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Bufalotta e Tiburtina e poi più avanti tra Casilina e la galleria Appia poi file sulla via Salaria tra fonte di papà è tenuta Santa Colomba Flaminia tra Malborghetto e prima porta e sulla Cassia bis se si rallenta altezza Formello tutte in direzione del raccordo anulare è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 07:25