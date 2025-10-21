Viabilità in tilt a Porto Empedocle la Cgil incontra il prefetto | Servono soluzioni immediate

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha incontrato una delegazione della Cgil per discutere dell’emergenza viabilità che da mesi paralizza Porto Empedocle e le strade limitrofe.VIDEO. Disastro viabilità, Buscemi (Cgil) alza la voce: "Agrigento isolata, Capitale italiana della cultura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

