Via Roma arriva il Conad al posto di Universo Sport | inaugurazione a inizio dicembre

Livornotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per 24 anni quel fondo in via Roma è stato “la casa” di Universo Sport, uno dei negozi più amati da intere generazioni di livornesi. Un vero punto di riferimento per tantissimi appassionati di attività all’aperto e al chiuso che nel marzo 2024 ha abbassato definitivamente le saracinesche. Da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Via Roma Arriva Conad