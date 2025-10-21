Via libera dall' Ue alla patente auto a 17 anni la novità con l' eccezione | cosa cambia per i neopatentati

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Patente a 17 anni con accompagnatore, nuovi esami e sanzioni più severe. Molte le novità approvate dal Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

via libera dall ue alla patente auto a 17 anni la novit224 con l eccezione cosa cambia per i neopatentati

© Notizie.virgilio.it - Via libera dall'Ue alla patente auto a 17 anni, la novità con l'eccezione: cosa cambia per i neopatentati

Leggi anche questi approfondimenti

via libera dall ueVia libera dall'Eurocamera alle nuove norme sulle patenti Ue - Via libera dal Parlamento europeo alla revisione delle norme dell'Ue sulle patenti di guida, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada. Secondo ansa.it

via libera dall uePatente a 17 anni, dal Parlamento Ue il via libera: cambiano l'esame e le sanzioni. Tutte le novità - È arrivato l'aggiornamento alle norme dell'Ue volte a migliorare la ... Da msn.com

via libera dall uePatente a 17 anni, via libera nell’Ue: da quando e a quali condizioni. Tutte le novità per chi guida - Esteso a due anni il periodo di prova per i neopatentati, la validità della licenza potrà arrivare a 15 anni ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Dall Ue