Via Ernesto Basile finisce fuori strada e si schianta contro un albero | carabiniere si ferma e gli salva la vita

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce fuori strada e si schianta contro un albero: un carabiniere, libero dal servizio, si ferma, lo soccorre e gli salva la vita. È successo questa mattina in via Ernesto Basile. L’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic Sicilia) attraverso una nota esprime “profondo apprezzamento per il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

