Via Battistini asfalto transennato da più di un mese #lafotodeilettori
Un frammento di asfalto «di circa 40 centimetri per 40 e al centro della strada» è transennato «da oltre un mese». Siamo in via Mattia Battistini, a Primavalle, e a inviarci lo scatto è Paolo. «Per il lavoro di copertura basterebbero un lavoro di dieci minuti e l'opera di una sola persona. In un Paese civile, per rispetto dei cittadini, chi di dovere sarebbe intervenuto il giorno dopo il danno», scrive. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it
