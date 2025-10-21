Via al contest per il miglior panettone della Toscana

FIRENZE – Classico o creativo? Tradizione o innovazione? Dopo il successo del concorso per la migliore colomba artigianale lo scorso aprile, al via la prima edizione del concorso regionale BONA per decretare il migliore panettone della Toscana. L’iniziativa è aperta a tutti i pasticcieri e panifici artigianali, pasticcieri e panettieri indipendenti che svolgono la loro attività in Toscana: un’opportunità unica per i professionisti del settore di dimostrare il proprio talento e celebrare l’arte della pasticceria artigianale. Per partecipare è necessario inviare una mail a [email protected] entro il 25 ottobre seguendo le indicazioni del regolamento disponibile su www. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it