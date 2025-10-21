Vi portiamo nel mondo dei consultori nodi fondamentali della rete sociale triestina

Triesteprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per me il consultorio è stato un rifugio, un luogo sicuro in cui tutte le mie ansie e le mie paure trovavano accoglienza e ascolto. Un riparo, in cui sentire, per un momento, quella calma che a casa mi sembrava di aver perso per sempre”. Morgana – la chiameremo così, anche se non è il suo vero. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

