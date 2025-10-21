Vetrocemento architettura della luce tra retro-chic e funzionalità
Il design d’interni, come la moda, vive di cicli. Dopo un periodo di oblio, un materiale iconico è tornato prepotentemente alla ribalta: il vetrocemento, o blocco di vetro. Simbolo dell’ architettura industriale e modernista del Novecento, oggi questo elemento sta vivendo una vera rinascita, spogliandosi della sua aura kitsch degli anni ’80 per sposare un’estetica pulita, luminosa e sofisticata. Il vetrocemento è la soluzione perfetta per chi desidera coniugare luce naturale, privacy e funzionalità architettonica. Non è solo un materiale da costruzione, ma una tela di luce capace di modellare gli spazi e definire l’atmosfera di ogni stanza. 🔗 Leggi su Dilei.it
