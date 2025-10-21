Vescovo lascia tutto e si sposa ero depresso il celibato fa male

il vescovo 65enne, che in passato ha lavorato a Friburgo, ha criticato soprattutto il fardello del celibato sacerdotale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vescovo lascia tutto e si sposa, “ero depresso, il celibato fa male”

Vescovo lascia tutto per sposarsi e mettere su famiglia: «Ero depresso, il celibato una zavorra» - facebook.com Vai su Facebook

Vescovo lascia tutto per sposarsi e mettere su famiglia: «Ero depresso, il celibato una zavorra» - L'anno scorso le autorità vaticane avevano spiegato che quel vescovo missionario in Perù si era dovuto ritirare dall'incarico perché si era ammalato, senza ... Secondo msn.com

Il vescovo depresso molla tutto e si sposa, la verità a un anno dalle dimissioni: «La Chiesa insiste, ma il celibato fa più male che bene» - Reinhold Nann era stato nominato vescovo da papa Francesco nel 2017 nella prelatura territoriale di Caravelì, in Perù. Secondo msn.com

Il vescovo bergogliano si sposa ma si lamenta: "Sono rimasto senza stipendio" - L'ex monsignore tedesco Reinaldo Nann rivela di aver lasciato il sacerdozio per amore di una donna e attacca la Chiesa per il celibato ... Riporta msn.com