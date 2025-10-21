Vertice Trump-Putin a Budapest Bulgaria disponibile a corridoio aereo per zar ministro esteri Georgiev | Necessario per raggiungere pace - VIDEO

"Se lo svolgimento di un incontro rappresenta la condizione per raggiungere la pace, è logico che ciò avvenga con tutti i canali possibili", ha spiegato Georgiev, sottolineando la necessità di mantenere aperte tutte le vie del dialogo. Alla domanda se ciò significasse che Sofia sarebbe pronta a forn.

