Vertice Budapest salta l’incontro preparatorio tra Rubio e Lavrov Mosca smentisce | Fake news
Roma, 21 ottobre 2025 – Diventa un giallo l'atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov, in vista del vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria. Come ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca, l’incontro sarebbe stato momentaneamente sospeso, ma il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha smentito la notizia del presunto rinvio. “Non possiamo rimandare qualcosa che non è stato concordato. Non abbiamo confermato quanto scritto ieri da alcune fonti occidentali. Non avevamo un'idea chiara dei tempi e del luogo di tale contatto”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
