Vertice Budapest salta l’incontro preparatorio tra Rubio e Lavrov Mosca smentisce | Fake news

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ottobre 2025 – Diventa un giallo l'atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov,  in vista del vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria. Come ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca, l’incontro sarebbe stato momentaneamente sospeso, ma il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha smentito la notizia del presunto rinvio. “Non possiamo rimandare qualcosa che non è stato concordato. Non abbiamo confermato quanto scritto ieri da alcune fonti occidentali. Non avevamo un'idea chiara dei tempi e del luogo di tale contatto”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

vertice budapest salta l8217incontro preparatorio tra rubio e lavrov mosca smentisce fake news

© Quotidiano.net - Vertice Budapest, salta l’incontro preparatorio tra Rubio e Lavrov. Mosca smentisce: “Fake news”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vertice a Budapest? Tusk: «Sono superstizioso, meglio di no». Il precedente nel 1994 - Sarò superstizioso ma stavolta proverei in un altro posto»: Donald Tusk, primo ministro della Polonia, affida a un tweet le sue perplessità su dove debba tenersi l'auspicato ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Vertice Budapest Salta L8217incontro