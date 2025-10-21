Verstappen riaccende il Mondiale | Messico crocevia della rincorsa

21 ott 2025

Il Mondiale di Formula 1 ha cambiato ritmo. Il respiro del campionato, improvvisamente, è tornato corto: Max Verstappen ha rialzato la testa e la corsa al titolo non è più un affare esclusivo McLaren. L’orizzonte ora è il Messico, con una volata che promette nervi tesi e colpi di scena. Una rincorsa che riaccende il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

verstappen riaccende il mondiale messico crocevia della rincorsa

Verstappen riaccende il Mondiale: Messico crocevia della rincorsa

