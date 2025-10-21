Verstappen riaccende il Mondiale | Messico crocevia della rincorsa
Il Mondiale di Formula 1 ha cambiato ritmo. Il respiro del campionato, improvvisamente, è tornato corto: Max Verstappen ha rialzato la testa e la corsa al titolo non è più un affare esclusivo McLaren. L’orizzonte ora è il Messico, con una volata che promette nervi tesi e colpi di scena. Una rincorsa che riaccende il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Verstappen ora sogna il mondiale Ecco come ha fatto a riaccendere il campionato #F1 - X Vai su X
? Austin Sprint Race #Verstappen domina e conquista punti pesanti in Texas, mentre la #McLaren si autoelimina al via. Safety Car protagonista in una gara breve ma caotica, con #Russell e #Sainz a completare il podio. Il Mondiale si riaccende, e domani - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, la rimonta di Verstappen riaccende il Mondiale: Super Max sogna come Hunt e Schumacher - In vista del GP del Messico del 26 ottobre, per Sisal il mondiale resta aperto: Verstappen torna a insidiare le McLaren di Piastri e Norris. Riporta msn.com
Perché Max Verstappen può davvero soffiare il titolo Mondiale F1 2025 a Piastri e Norris - Ma a cinque GP dalla fine del Mondiale l’olandese della Red Bull sembra pronto a continuare ... Secondo fanpage.it
Verstappen trionfa nel GP degli USA: si ravviva il sogno Mondiale | Podio inatteso per Charles Leclerc - Successo importante del pilota olandese, che ora riaccende le speranze di poter competere per la vittoria del Mondiale. Lo riporta solomotori.it