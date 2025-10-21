Verstappen campione se ecco cosa deve fare Max per battere le McLaren

Max lancia la sfida alle McLaren. Dopo la vittoria nel GP di Austin, Piastri e Norris non possono più sbagliare. Ecco cosa deve fare Verstappen per laurearsi campione del mondo per la quinta volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen campione se... ecco cosa deve fare Max per battere le McLaren

