Verso una mobilità più sostenibile grazie al biocarburante per motori diesel

La sostenibilità è un tema sempre più urgente. Se già con l'Agenda 2030 sottoscritta nel 2015 si è avviato un percorso in tal senso, attualmente si rende manifesta la necessità agire in maniera concreta per migliorare la situazione.È pertanto necessario riconsiderare i diversi ambiti della vita. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

@uber è partner tecnico del Sud Innovation Summit 2025. Una collaborazione che sottolinea l’impegno condiviso verso mobilità sostenibile, tecnologia e innovazione dei servizi. Grazie al supporto di Uber, il Summit potrà offrire una mobilità più accessibile ed - facebook.com Vai su Facebook

Presentato il rapporto Mobilità 2025 allo Stadio di Domiziano da #Roma Servizi per la #Mobilità. Tutti i dati nel dettaglio al link: https://lacapitale.it/articolo/rapporto-mobilit%C3%A0-2025-calano-le-vittime-di-incidenti-aumentano-i-mezzi-meno-inquinanti-e-si-ra - X Vai su X

La mobilità sostenibile cresce in Italia, ma serve una spinta culturale - Fondamentale la condivisione dei modelli virtuosi nelle città: torna l’Urban Award che dal 2017 premia i progetti più innovativi ... Lo riporta ilsole24ore.com

Sostenibilità e Innovazione: Scopri il Futuro Sostenibile dell'Italia - Scopri come l'Italia sta guidando il cambiamento verso un futuro sostenibile attraverso progetti innova ... Come scrive notizie.it

Nasce “VERSO Innovation Center”, lo spin-off UNIFI che mette la ricerca al servizio della sostenibilità e dell’inclusione - off accademico che trasforma ricerca e competenze in strumenti concreti per amministrazioni pubbliche, imprese e terzo ... Lo riporta ilmessaggero.it