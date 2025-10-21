Verso PSV-Napoli | McTominay resta in dubbio tornano Politano e Buongiorno
Le ultime sulle possibili scelte di Conte. Manca poco al match di Champions League tra gli olandesi del PSV e il Napoli di Antonio Conte. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Verso PSV-Napoli: McTominay resta in dubbio, tornano Politano e Buongiorno - Manca poco al match di Champions League tra gli olandesi del PSV e il Napoli di Antonio Conte. Come scrive forzazzurri.net
Conte verso il Psv: “Non siamo vittime sacrificali. McTominay? Dipende da lui" - Le parole dell'allenatore del Napoli alla vigilia della trasferta di Champions contro il Psv. Segnala tuttosport.com
