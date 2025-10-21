Verso nuovi rovesci e temporali in Toscana Il tempo ad Arezzo

Arezzonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima intensa perturbazione che ha raggiunto la Toscana tenderà nelle prossime ore a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio a un temporaneo allentamento del maltempo. Si tratterà tuttavia di una tregua di breve durata: già mercoledì nuovi rovesci e temporali, localmente anche intensi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

