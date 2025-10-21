Verso nuovi rovesci e temporali in Toscana Il tempo ad Arezzo

La prima intensa perturbazione che ha raggiunto la Toscana tenderà nelle prossime ore a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio a un temporaneo allentamento del maltempo. Si tratterà tuttavia di una tregua di breve durata: già mercoledì nuovi rovesci e temporali, localmente anche intensi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altre letture consigliate

Nuovi cantieri a Firenze in piazza Beccaria per la tramvia verso Bagno a Ripoli con le inevitabili ripercussioni sul traffico. Per la piazza previsto anche un importante progetto di riqualificazione che la restituirà ai fiorentini entro l'estate in una veste completamen - facebook.com Vai su Facebook

Tassa di soggiorno verso nuovi rincari: fino a 15 euro a notte nelle grandi città https://f.mtr.cool/gvzcoalkpn #tassasoggiorno #economymag - X Vai su X

“Break estivo, tornano rovesci e temporali. Temperature giù anche di 8/10°C” - Un’intensa perturbazione è attesa sulla penisola italiana a partire da mercoledì 20 agosto: rovesci e temporali, ... bergamonews.it scrive

Meteo: nuovi Temporali in arrivo tra poche ore, le zone coinvolte - Una perturbazione atlantica sta transitando su una parte del nostro Paese dove tra poche ore alcune regioni si preparano all'arrivo di piogge e nuovi temporali. Da ilmeteo.it

Meteo Cronaca DIRETTA: ROVESCI diffusi e TEMPORALI al CENTRO-SUD. EVOLUZIONE PROSSIME 48 ORE - La nostra meteo cronaca diretta segue con la massima attenzione gli effetti di un peggioramento del tempo che già in queste ore sta provocando rovesci diffusi e qualche temporale su gran parte delle ... Riporta ilmeteo.it