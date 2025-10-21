Verso il 2050 | come i cambiamenti nella forza lavoro ridisegnano la scuola e il ruolo dei suoi protagonisti I dati ISTAT
Lo studio ISTAT sulle previsioni delle forze di lavoro al 2050 evidenzia come il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenti una delle dinamiche più incisive che interesseranno l’Italia nei prossimi decenni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
JAGUAR XJ V12 - 1975 Verso la fine degli anni '60, l'era delle grandi berline stava volgendo al termine. I cambiamenti sociali avevano portato a ridimensionare gli eccessi delle automobili di lusso, favorendo linee e vetture più sobrie e accessibili. Sebbene la Vai su Facebook
Reclutamento personale ATA verso il cambiamento: ci saranno concorsi per esami? Aperto il confronto MIM-Sindacati - X Vai su X
Von der Leyen e cambiamento climatico: “Verso razionamento d’acqua in Europa nel 2050” - E’ quanto ipotizza la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Scrive quotidiano.net
Cambiamento climatico. Nuovo allarme Oms: “Tra il 2030 e il 2050 previsti 250mila morti in più all’anno per le ricadute sulla salute” - Se ne è parlato a una tavola rotonda di alto livello nell’ambito dell’Assemblea mondiale dell’Oms in corso a Ginevra. Scrive quotidianosanita.it