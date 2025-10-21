È bastato un gesto semplice, un bicchiere largo, una pallina di gelato e una bottiglia di rosso. In pochi secondi il vino cola sul bianco della vaniglia, creando vortici violacei che si sciolgono in crema. La ricetta è elementare, ma l’effetto è potentissimo: milioni di visualizzazioni su TikTok e Instagram raccontano come “ ice cream & red wine ” sia diventata la nuova ossessione virale. Lo screenshot della tendenza è impressionante: clip da cinque a oltre dodici milioni di views, creator che ripetono lo stesso rituale, testi sovrapposti che recitano « you NEED to try», « fucking delicious», « this is your sign». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Versare un calice di rosso sopra il gelato alla vaniglia