Versa 4 mila euro per investirli in criptovalute ma è una truffa | 40enne vittima del raggiro online

Parmatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna 40enne della provincia di Parma è rimasta vittima di una sofisticata truffa online che rischiava di costarle migliaia di euro. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Ferrara, però, gran parte della somma è stata recuperata.Come riportato da FerraraToday, secondo quanto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

versa 4 mila euroCrescono in Calabria i versamenti Irpef, ma dichiariamo meno di 2mila euro a testa - COSENZA – La Calabria mostra segnali di crescita nei versamenti Irpef, ma rimane tra le regioni con il carico fiscale più basso d’Italia. Da quicosenza.it

Irpef, il 43% degli italiani non la paga (e il 12% versa 26 euro all’anno): chi guadagna più di 60 mila euro paga per due - Quelli che versano almeno un euro di Irpef in Italia sono 33,5 milioni, vale a dire circa il 57% della popolazione complessiva (58,9 milioni). Riporta corriere.it

Versa 4mila euro per acquistare un motore ma era una truffa - Ha versato quattro mila euro tramite bonifico sul conto indicatogli dal venditore per acquistare un motore per auto offerto su un noto sito on line. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Versa 4 Mila Euro