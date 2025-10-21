VERONA-LECCE 1-1 | IN EVIDENZA | Punti condivisi nella battaglia per la retrocessione | Serie A 2024 25
Krstovic ha sbloccato il risultato al Bentegodi con il suo 11esimo gol stagionale, prima che Coppola riportasse la partita al. Guarda questo video su Youtube L'articolo VERONA-LECCE 1-1 IN EVIDENZA Punti condivisi nella battaglia per la retrocessione Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Serie A Round 7 US Lecce 0-0 US Sassuolo Pisa 0-0 Hellas Verona Torino 1-0 Napoli AS Roma 0-1 Inter Milan Como 2-0 Juventus Cagliari Calcio 0-2 Bologna Genoa 0-0 Parma Calcio Atalanta 0-0 SS Lazio AC Milan 2-1 Fiorentina US Cremonese 1-1 U - facebook.com Vai su Facebook
#SerieA: Pisa 0 Verona 0, Lecce 0 Sassuolo 0, Torino 1 (Gio Simeone) Napoli 0 y Roma 0 Inter 1. - X Vai su X
Calcio: Verona-Lecce 1-1 - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 14 foto Soccer: Serie A; Hellas Verona FC vs US Lecce - Secondo ansa.it
Verona-Lecce 1-1, gol di Krstovic e Coppola: come cambia la classifica - Il Verona non sfrutta il primo match point per conquistar la matematica salvezza: al Bentegodi i gialloblù pareggiano 1- Scrive calciomercato.com
DIRETTA/ Verona Lecce (risultato finale 1-1): Coppola sfiora la doppietta! (11 maggio 2025) - Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Verona Lecce, il nostro obiettivo è quello di capire chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico da un punto di vista ... Come scrive ilsussidiario.net