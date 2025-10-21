Verità per Scieri morto di Folgore

Pioveva sabbia su Pisa in quei giorni di agosto, portata da uno scirocco appiccicoso. Sabbia che coprì anche l’omicidio di un ragazzo di soli 26 anni, Emanuele Scieri, già laureato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Verità per Scieri, morto di Folgore

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sindaco Siracusa Francesco Italia commenta sentenza Cassazione caso Emanuele Scieri: giustizia dopo 26 anni, confermate condanne secondo grado morte parà. Pensiero famiglia padre, chi lottato verità commissione Sofia Amoddio. Amarezza tempi lun - facebook.com Vai su Facebook

Caso Scieri, definitive le condanne: 22 anni a Panella e 9 anni a Zabara - Dopo oltre venticinque anni, arriva la parola fine sul caso di Emanuele Scieri, l’allievo paracadutista siracusano morto il 13 agosto 1999 nella caserma ... Lo riporta gonews.it

Caso Scieri, Cassazione conferma condanne per i due ex caporali - Diventano definitive le pene a 22 anni per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario in concorso del 26enne della Folgore morto nel 1999 Diventano definiti ... msn.com scrive

Morte di Emanuele Scieri, diventano definitive le condanne per i due "nonni" parà - Per i due ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabar, accusati di omicidio volontario in concorso, la Cassazione ha confermato la condanna a 22 anni di reclusione per Panella e a 9 ann ... Scrive msn.com