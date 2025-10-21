Verità per Scieri morto di Folgore

Pioveva sabbia su Pisa in quei giorni di agosto, portata da uno scirocco appiccicoso. Sabbia che coprì anche l’omicidio di un ragazzo di soli 26 anni, Emanuele Scieri, già laureato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

