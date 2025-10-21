Vergognatevi per quello che avete fatto a Sarah Toscano | lei reagisce con una maturità sorprendente

Ha solo 19 anni, ma una lucidità e una forza che molti adulti non riuscirebbero a mostrare. Sarah Toscano, vincitrice dell’edizione 2023 di Amici, è tornata a esibirsi davanti a un pubblico entusiasta nel suo primo grande live a Milano. Ma non si è limitata a cantare. Con coraggio e cuore aperto, ha deciso di affrontare una questione che l’ha profondamente segnata: il body shaming. Un tema ancora troppo presente nel mondo dei social, dove dietro uno schermo si sente il diritto di giudicare e ferire. Ma Sarah, con la sua voce e il suo esempio, ha trasformato la ferita in messaggio. Sarah Toscano vittima di body shaming. 🔗 Leggi su Donnapop.it

