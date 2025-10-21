Ventotto anni fa la scomparsa dell’Onorevole Fucci | una vita dedicata alla politica e al Sannio
Tempo di lettura: 4 minuti Nel 28° anniversario della scomparsa dell’Onorevole avvocato Giuseppe Vittorio Fucci, avvenuta il 20 ottobre 1997, Airola e l’intera provincia di Benevento ricordano la figura di un uomo che ha dedicato la propria vita alla politica, alla cultura e all’impegno civile, guidato da un unico principio: servire il bene comune con onestà e trasparenza, anche a costo di sacrifici personali. Nato ad Airola il 15 gennaio 1921, ultimo di ventitré figli di Carlo Fucci e Marianna Taddeo, Giuseppe Vittorio Fucci fu un protagonista assoluto della vita politica e sociale del Sannio nel secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
