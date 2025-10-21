Ventola si sofferma sui nerazzurri | Inter la più forte d’Italia ma la Roma non meritava di perdere

Inter News 24 Ventola, ex attaccante dell’Inter, elogia la squadra di Chivu dopo la vittoria all’Olimpico: ecco qual è il loro punto di forza. Intervenuto a Viva el Futbol, Nicola Ventola ha commentato la vittoria dell’Inter sull’Olimpico contro la Roma, soffermandosi sui segnali positivi mostrati dalla squadra di Cristian Chivu e sull’atteggiamento dei giocatori. L’ex attaccante nerazzurro ha parlato di una prestazione matura, fatta di concretezza e compattezza, elementi che oggi rendono l’Inter la formazione più completa del campionato italiano. «Ottimo primo tempo dell’Inter — ha dichiarato Ventola —, il secondo di sofferenza non me l’aspettavo, ma è merito della Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventola si sofferma sui nerazzurri: «Inter la più forte d’Italia, ma la Roma non meritava di perdere»

