Vent’anni di attesa Si lavora alle rotatorie di Cesano e Osteria Nuova
Una viabilità migliore, senza più ingorghi e code. È questa la speranza del quadrante più a nord di Roma. In particolare dei quartieri di Cesano e Osteria Nuova che, dopo vent’anni di attesa, vedono più vicina la realizzazione delle rotatorie promesse.Le rotatorie di Cesano e Osteria NuovaAl via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È arrivata la Legge di Bilancio meno ambiziosa degli ultimi vent’anni. Trovo normale che la Meloni cerchi di parlare di altro e rilanci ogni giorno sulle polemiche che leggiamo in queste ore. Se una parte del sindacato dice che lei è una cortigiana, lei attacca La - facebook.com Vai su Facebook
Vent’anni fa, l’Unione europea viveva uno dei suoi momenti più trasformativi: l’allargamento del 2004, che ha unito l’Europa centrale, orientale e mediterranea in un progetto comune di pace, stabilità e prosperità. Oggi, a distanza di due decenni, è tempo di rifl - X Vai su X