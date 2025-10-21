Vent’anni di attesa Si lavora alle rotatorie di Cesano e Osteria Nuova

Una viabilità migliore, senza più ingorghi e code. È questa la speranza del quadrante più a nord di Roma. In particolare dei quartieri di Cesano e Osteria Nuova che, dopo ventanni di attesa, vedono più vicina la realizzazione delle rotatorie promesse.Le rotatorie di Cesano e Osteria NuovaAl via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

