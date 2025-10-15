Caso Sinner, Panatta: ‘Alla Davis non avrei mai detto no’, ...Appiano Gentile Inter: matchday contro l’Union SGClassifica Champions League LIVE: la posizione della Juve aggiornata ...Risultati Champions League LIVE: Ferran Torres sblocca Barcellona ...DIRETTA Tutte le notizie di martedì 21 ottobre: Pisa, infortunio per ...Eros Ramazzotti, successo ad Amsterdam per il World Tour Gala PremièreSan Pellegrino si trasforma per Halloween (e non solo) in un mondo ...Fausto Barili, il tennista-avvocato campione d'Italia over 40: "Ora ...Torna Note Nuove, la rassegna di Euritmica sulle trasformazioni della ...Friuli Venezia Giulia, ecco quali sono i nomi più sceltiFake News Festival: quattro anteprime verso l’unico festival in ...Borgo Nuovo, immondizia ovunque"Sento", il nuovo singolo di Petrotto disponibile da domani su tutte ...Santa Maria Maggiore, una nuova piazza nella frazione CranaIl toro scappa dal macello: in fuga per le strade della BrianzaA Seveso lo swap partyPullman in panne, chiuso lo svincolo di Villafranca TirrenaFuga disperata dal macello: il toro scappa dalla morte, allarme in ...“Il corpo e l'identità dell'adolescente nell'era digitale”: come ...“Corretti stili di vita e sana alimentazione", incontro a ForlimpopoliAumenta l'adesione allo screening per il tumore della mammella: ...Fiorentina, l'Aia ammette: "Su Gimenez non era rigore, il Var non ...Camera di Commercio, le associazioni contestano il nuovo bando per il ...Parco dell'Etna, via libera dall'Ars alla nomina del nuovo presidente ...Ad Avellino si torna a camminare: il ritorno del Progetto “PiediBus” ...Nicolò Gigli rinnova con l'Arezzo: prolungamento fino al 2027"Furti nelle caserme dei vigili del fuoco", ladri a caccia di ...Lutto cittadino ad Ancona per la morte del cardinale Edoardo ...Tragedia in Umbria, perde il controllo dell'auto e finisce fuori ...Sinusiti acute e croniche: lo specialista spiega come riconoscerle e ...Lampedusa, stagione record per la tartaruga Caretta caretta: 20 nidi ...Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «L'Italia è piena zeppa di casi ...La forza di una donna, trame turche: Hatice muore, ma Enver continua ...Milano, droga nascosta sotto il divano e nel frigo: due arresti e 35 ...Badante adescata a Palagonia vicino Catania con un finto annuncio e ...Latina, tirapugni e 8 fumogeni nell’auto di due ultras: fermati prima ...Gianluca Di Marzio racconta il clima prima di PSV-Napoli: “Cose ...Picchiata dall’ex fidanzato sul bus a Varese, dopo le polemiche ...Festa del Cinema di Roma, il commovente racconto di Eleonora Daniele ...Terre rare, Usa e Australia firmano accordo da $8,5mld: da Canberra ...Rischio salmonella per uno dei cibi più amati: allarme in ItaliaPellegatti: “Da Leao noi dobbiamo pretendere. Ha grandissima ...Grande Fratello: scontro acceso tra Jonas e OmerProfessioni: giovani avvocati, commercialisti e notai, firmato ...Ritocchi low cost, il chirurgo Santanchè: “Pericolosi sia in Italia ...Abilitazione guida turistica 2025: pubblicato il calendario della ...Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo alla rotatoria di via ...Furia Tudor, è esploso in diretta: tensione alle stelleArezzo: cagnolina muore colpita da un sasso durante rissa fra ...Rescigno (Anticamorra): “Su Volla servono chiarezza e trasparenza. ...FOTO/ Fidapa Benevento, nominata la nuova presidente nel segno della ...Lusuardi Pisa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del difensore ...Paradossalmente per le banche sarebbe meglio la tassa sugli ..."Logiche di appartenenza correntizia". Nino Di Matteo lascia l'AnmGarlasco, Sempio in tv: "Potrà capitare di tutto". E parla anche di ...“Legge Ranucci contro le querele temerarie, vediamo chi vota sì e chi ...Golden Power: Centemero (Lega), 'norma che non blocca ma equilibra e ...Ddl Pmi: Scurria (FdI), 'sono spina dorsale del Paese, meglio fare ...Ddl Pmi: Scurria (FdI), 'sono spina dorsale del Paese, meglio fare ...Festival del Sud: Domenico Nardo modera l’incontro con Pino ...Uomini e donne anticipazioni: Agnese lascia lo studio, Sara tra Marco ...Shelby Oaks, ecco il trailer italiano del film horror indipendente ...Anna, la recensione: Monica Guerritore e la difficile sfida di ...La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo ...Tom Cruise, Tim Curry immune al suo fascino: “Non posso dire di ...La notte nel cuore stasera su Canale 5, le anticipazioni del 21 ...Ben Stiller: "Fare battute oggi è più problematico con l'attuale ...Uncovered Rome: la bellezza divergente della Città EternaForbidden Fruit, anticipazioni 22 ottobre: Zeynep sconvolta per la ...Ranucci, colpo di scena: capigruppo Fdi alla manifestazione M5s. Il ...Roma, aperta la vendita dei biglietti per Rangers e UdineseTroll 2 | Follia e distruzione nel nuovo trailerFenerbahce-Stoccarda (Europa League, 23-10-2025 ore 18:45): ...Toni, mio padre: il trailer del film di Anna NegriEverything Everywhere All at Once, la spiegazione del finaleLIVE Alle 21 Saint Gilloise-Inter, le probabili: Chivu con Pio e ...Turchia e Albania prime mete ritocchi all’estero low cost, ecco le ...Nei minorili arrivano oculisti e lenti: un patto per vedere e studiarePedara, 86enne trovato mummificato in casa: morto da tre anni senza ...Pio Esposito Inter, il retroscena a sorpresa: il Genoa era in pole ...Winter promuove Chivu: «Sono molto contento del suo arrivo, mi piace ...Permessi Legge 104, novità nel 2026: più ore, congedi e smart workingUccisero il 14enne Mattia Minguzzi a Istanbul: due minori condannati ...Zelensky: ‘la minaccia dei Tomahawk condurrebbe Putin alla diplomazia’Reggio Calabria, scontro frontale tra bus e auto a Gioiosa Jonica: ...Terni, asilo Girotondo: “Risolte le numerose criticità emerse. ...Ternana, Stefano Bandecchi: “Il ricorso della regione sul progetto ...Nuova Sondrio: domani i sedicesimi di finale di Coppa ItaliaAlfio Torrisi è il nuovo allenatore della RegginaSfida internazionale di scherma a Dublino per la reggina Bentivogli: ...Tragico incidente sulla strada Jonio-Tirreno: due morti e un feritoOsterie d'Italia 2026, ecco le "chiocciole" conquistate nella ...Durante il controllo spuntano patente e passaporto falsi: arrestato ...Da Ballarò al tetto del mondo, Myriam Sylla: "A 5 anni ho lasciato ...Offerta di lavoro, un'assunzione a tempo indeterminato in Casalp: ...Modifiche allo statuto dell'Azienda speciale, la Cisl fp chiede ...Case popolari, interpellanza Pd sull'incuria alle 'Torri' di ...Mondiali di taekwondo in Cina: convocati tre atleti cresciuti nella ...Padova, tenta di uscire dall’Ikea con zaino pieno di rubinetti e ...Ladispoli, coppia nascosta in un B&B con pistola rubata e 600 ...Colpita mentre raccoglie olive: la brutale aggressione del colono ...I fringuelli di Darwin che cantano in “lingue” diverse: ...Sezze, sopralluogo di Vigili del Fuoco e ASL all’Istituto De ...Ucraina, slitta l’incontro tra Trump e Putin in Ungheria: “Non ci ...50 Top Italy 2026: Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, è la ...L’operaia Rosaria Ferro licenziata dopo il tumore. L’azienda: ...Master in Direzione di Fashion Film a Roma per Futuri CreativiLIVE Musetti-Medjedovic, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: si parte con ...Tiro con l’arco: Italia al lavoro a Cantalupa verso la Coppa del ...Nuovi orizzonti per la formazione tecnica: campus Its integrati con ...Gravi atti vandalici in un istituto scolastico a Firenze durante ...Asma e carenza di salbutamolo: serve un piano nazionale per garantire ...Dopo 16 anni un italiano torna al volante della Ferrari: Antonio ...Giuseppe Contrafatto fa il pieno di voti alle elezioni nazionali di ...Giorgio Marsocci nuovo a.d. del Gruppo ArmaniUe, videochiamata Sefcovic con ministro Cina su limitazioni a export“Supereroi – Estetica dell’ordinario”, Piergiorgio Pirrone in mostra ...Turismo dentale all’estero: perché sempre più italiani scelgono ...Patente B a 17 anni: via libera alle nuove norme Ue. Ma obblighi di ...Infiltrazioni clan in Juve Stabia, Tribunale getta ombre sul Comune ...Infortunio Gosens, Fiorentina al lavoro al Viola Park per la ...Cosa non torna nelle accuse a Sarkozy“Trump, un fesso”: la derisione russa che diventa strumento ...Trump non incontrerà Putin: "Nessun piano nell'immediato"Pietrangeli duro con Sinner: «Deve giocare a tennis mica fare una ...Ranucci: Magi, 'in piazza perché stampa bene primario democrazie'Giustizia: Barelli, 'Cassazione ristabilisce verità su Berlusconi, ...Gaza, Donald Trump avverte Hamas: "Rischiate una fine rapida, furiosa ...Da Kobe Bryant a Beckham agli sportivi amatoriali: il tendine ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 18:40Feyenoord-Panathinaikos (Europa League, 23-10-2025 ore 18:45): ...Cosa succede a Jobu Tupaki dopo Everything Everywhere All At OnceReal con 'Kyller' Mbappé da record: va in gol da 11 partite. Tutta la ...Nfl: Patriots e Bears, poker inattesi. Miami tocca il fondo. E gratta ...Paolo Fox Oroscopo di domani,Mercoledì 22 Ottobre 2025Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Eduardo di nuovo provocato dai ...I Play Rocky, primo sguardo: Ippolito corre sulle orme di StalloneDal festival allo schermo: I Love Lucca Comics & Games, 10-12 ...Cena di famiglia a Baltimora: Bonnie Wright ritrova i gemelli PhelpsInter U23 Renate 1-1, non basta il gol di Kamate: ecco com’è andataJuventus Next Gen, Deme rivela: «Essere qui è una soddisfazione ...Dall’Ue nuove regole sulla patente di guidaBenessere e sicurezza dei propri "quattro zampe": un corso per i ...Carmiano, attesa finita per la mensa scolastica: appalto assegnato a ...Pomodoro: bilancio fitosanitario accettabile, ma mancano nuove ...Patto per il Nord, un incontro pubblico con l'onorevole e segretario ...In auto tocca il guardrail e carambola sull'asse attrezzato: tirata ..."Salis si fa riprendere da Fausto Brizzi": bagarre sulle parole di ...Anziano salvato dai Carabinieri dopo un corto circuito in casaSanitari aggrediti: gentilezza, ascolto e chiarezza le armi per ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Torna Note Nuove, la rassegna di Euritmica sulle trasformazioni della musica moderna

Torna Note Nuove, la rassegna di Euritmica sulle trasformazioni della musica moderna

?Note Nuove, la rassegna di Euritmica rivolta alle innumerevoli declinazioni della musica moderna,... ► udinetoday.it

A Seveso lo swap party

A Seveso lo swap party

Lo swap party è letteralmente la festa dello scambio, un evento nato originariamente a New York co... ► monzatoday.it

Giuseppe Contrafatto fa il pieno di voti alle elezioni nazionali di Federnoleggio

Giuseppe Contrafatto fa il pieno di voti alle elezioni nazionali di Federnoleggio

Giuseppe Contrafatto è eletto presidente nazionale di Federnoleggio Confesercenti, la federazione n... ► ildenaro.it

Golden Power: Centemero (Lega),

Golden Power: Centemero (Lega), 'norma che non blocca ma equilibra e salvaguarda asset'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Ad aprile sono stato a San Francisco per fare una visita in Silicon Va... ► iltempo.it

Gaza, Donald Trump avverte Hamas: "Rischiate una fine rapida, furiosa e brutale"

Gaza, Donald Trump avverte Hamas: "Rischiate una fine rapida, furiosa e brutale"

Ancora una volta, Donald Trump manda segnali precisi, e durissimi, ad Hamas. In un messaggio pubbli... ► liberoquotidiano.it

La notte nel cuore stasera su Canale 5, le anticipazioni del 21 ottobre: Cihan e Melek sono a un bivio

La notte nel cuore stasera su Canale 5, le anticipazioni del 21 ottobre: Cihan e Melek sono a un bivio

Nella puntata in onda stasera su Canale 5, La notte nel cuore cercherà di chiudere alcune dinamiche ... ► movieplayer.it

Winter promuove Chivu: «Sono molto contento del suo arrivo, mi piace il suo modo di fare calcio. Sarà difficile…»

Winter promuove Chivu: «Sono molto contento del suo arrivo, mi piace il suo modo di fare calcio. Sarà difficile…»

di Redazione Inter News 24L’ex calciatore dell’Inter, Aron Winter, si è espresso così sul nuovo cicl... ► internews24.com

Milano, droga nascosta sotto il divano e nel frigo: due arresti e 35 chili di hashish sequestrati

Milano, droga nascosta sotto il divano e nel frigo: due arresti e 35 chili di hashish sequestrati

Due uomini arrestati a Milano e Cesano Boscone per detenzione e spaccio di droga: sequestrati chili ... ► virgilio.it

I Play Rocky, primo sguardo: Ippolito corre sulle orme di Stallone

I Play Rocky, primo sguardo: Ippolito corre sulle orme di Stallone

Una corsa sulla sabbia, il respiro corto e l’ombra di un sogno che torna: la prima immagine ufficia... ► sbircialanotizia.it

Durante il controllo spuntano patente e passaporto falsi: arrestato 28enne

Durante il controllo spuntano patente e passaporto falsi: arrestato 28enne

Lunedì pomeriggio i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo hanno a... ► ravennatoday.it

Uomini e donne anticipazioni: Agnese lascia lo studio, Sara tra Marco e Jakub

Uomini e donne anticipazioni: Agnese lascia lo studio, Sara tra Marco e Jakub

Agnese De Pasquale lascia lo studio dopo il bacio con entrambi i Federico; Cristiana recupera un cor... ► movieplayer.it

Paradossalmente per le banche sarebbe meglio la tassa sugli “extraprofitti”

Paradossalmente per le banche sarebbe meglio la tassa sugli “extraprofitti”

    C’è un paradosso interessante e inquietante nella discussione sui conti pubblici: nel tentat... ► ilfoglio.it

Anna, la recensione: Monica Guerritore e la difficile sfida di raccontare Magnani

Anna, la recensione: Monica Guerritore e la difficile sfida di raccontare Magnani

È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il lungometraggio diretto e interpretato da Monica ... ► movieplayer.it

"Furti nelle caserme dei vigili del fuoco", ladri a caccia di strumenti da estricazione e da taglio

"Furti nelle caserme dei vigili del fuoco", ladri a caccia di strumenti da estricazione e da taglio

 Si intrufolano nelle caserme dei vigili del fuoco e fanno razzia di strumenti che i pompieri impi... ► arezzonotizie.it

Reggio Calabria, scontro frontale tra bus e auto a Gioiosa Jonica: tre morti

Reggio Calabria, scontro frontale tra bus e auto a Gioiosa Jonica: tre morti

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di martedì lungo la Strada Statale 682 ‘Jonio-Tirreno’... ► lapresse.it

Arezzo: cagnolina muore colpita da un sasso durante rissa fra giovanissimi ai giardini

Arezzo: cagnolina muore colpita da un sasso durante rissa fra giovanissimi ai giardini

La piccola Vita, cagnolina di razza chihuahua di 13 anni, è morta dopo essere stata colpita da sass... ► firenzepost.it

Terre rare, Usa e Australia firmano accordo da $8,5mld: da Canberra litio, cobalto e manganese, da Washington sottomarini nucleari

Terre rare, Usa e Australia firmano accordo da $8,5mld: da Canberra litio, cobalto e manganese, da Washington sottomarini nucleari

Accordo tra Usa e Australia per rafforzare la filiera dei minerali critici e svincolarsi da Pechin... ► ilgiornaleditalia.it

Dal festival allo schermo: I Love Lucca Comics & Games, 10 12 novembre 2025

Dal festival allo schermo: I Love Lucca Comics & Games, 10 12 novembre 2025

È il racconto di una città che si accende di colori e persone, e di un’energia che resta addosso. U... ► sbircialanotizia.it

La forza di una donna, trame turche: Hatice muore, ma Enver continua e vederla e da fuoco alla casa

La forza di una donna, trame turche: Hatice muore, ma Enver continua e vederla e da fuoco alla casa

Un grave lutto segnerà i prossimi episodi della soap turca La forza di una donna (Kad?n). Hatice pe... ► superguidatv.it

Ue, videochiamata Sefcovic con ministro Cina su limitazioni a export

Ue, videochiamata Sefcovic con ministro Cina su limitazioni a export

Roma, 21 ott. (askanews) – Unione europea e Cina hanno concordato di intensificare il dialogo sug... ► ildenaro.it

Ladispoli, coppia nascosta in un B&B con pistola rubata e 600 grammi di cocaina: blitz della Polizia

Ladispoli, coppia nascosta in un B&B con pistola rubata e 600 grammi di cocaina: blitz della Polizia

Due persone sono state arrestate in un B&B di Ladispoli: nascondevano armi e cocaina dopo una li... ► virgilio.it

Osterie d

Osterie d'Italia 2026, ecco le "chiocciole" conquistate nella provincia di Reggio Calabria

È “dinamico e ricco di autorevolezza” il panorama gastronomico della Calabria raccontato dalla edi... ► reggiotoday.it

Real con

Real con 'Kyller' Mbappé da record: va in gol da 11 partite. Tutta la Juve ha segnato quanto lui

Quindici sono le reti del francese in stagione e quelle complessive dei bianconeri. L'ex Psg tra Lig... ► gazzetta.it

Roma, aperta la vendita dei biglietti per Rangers e Udinese

Roma, aperta la vendita dei biglietti per Rangers e Udinese

Dopo il match di Europa League contro il Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico di giovedì, la Roma sa... ► sololaroma.it

Mondiali di taekwondo in Cina: convocati tre atleti cresciuti nella New Marzial Mesagne

Mondiali di taekwondo in Cina: convocati tre atleti cresciuti nella New Marzial Mesagne

La città di Wuxi (Cina) ospiterà, dal 24 al 30 ottobre, i campionati mondiali di taekwondo 2025, u... ► brindisireport.it

Sfida internazionale di scherma a Dublino per la reggina Bentivogli: traguardo meritato

Sfida internazionale di scherma a Dublino per la reggina Bentivogli: traguardo meritato

L’Accademia della scherma Reggio Calabria annuncia, con orgoglio, la partecipazione dell'atleta An... ► reggiotoday.it

Da Kobe Bryant a Beckham agli sportivi amatoriali: il tendine d’Achille non è un problema riservato alle leggende dello sport

Da Kobe Bryant a Beckham agli sportivi amatoriali: il tendine d’Achille non è un problema riservato alle leggende dello sport

Tendinopatia achillea, rottura del tendine d’Achille e fascite plantare non colpiscono solo i profe... ► liberoquotidiano.it

Paolo Fox Oroscopo di domani,Mercoledì 22 Ottobre 2025

Paolo Fox Oroscopo di domani,Mercoledì 22 Ottobre 2025

Paolo Fox Oroscopo di Mercoledì 22 Ottobre 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno ... ► webmagazine24.it

Infortunio Gosens, Fiorentina al lavoro al Viola Park per la trasferta di Vienna contro il Rapid: le condizioni del terzino tedesco in vista del match!

Infortunio Gosens, Fiorentina al lavoro al Viola Park per la trasferta di Vienna contro il Rapid: le condizioni del terzino tedesco in vista del match!

Infortunio Gosens, novità sul rientro in campo del terzino tedesco in vista della trasferta a Vienn... ► calcionews24.com

"Sento", il nuovo singolo di Petrotto disponibile da domani su tutte le piattaforme

"Sento", il nuovo singolo di Petrotto disponibile da domani su tutte le piattaforme

Da domani, 22 ottobre 2025, sarà disponibile “Sento”, il nuovo singolo di Salvatore Petrotto, prof... ► palermotoday.it

Pedara, 86enne trovato mummificato in casa: morto da tre anni senza che nessuno lo cercasse

Pedara, 86enne trovato mummificato in casa: morto da tre anni senza che nessuno lo cercasse

Dramma della solitudine: Orazio Guarnera trovato privo di vita nella sua abitazione È una storia... ► notizieaudaci.it

Grande Fratello: scontro acceso tra Jonas e Omer

Grande Fratello: scontro acceso tra Jonas e Omer

Grande Fratello Nip 2025: lo scontro acceso tra Jonas e Omer divide la Casa e il pubblico Nella cas... ► 361magazine.com

Pomodoro: bilancio fitosanitario accettabile, ma mancano nuove molecole per la lotta alle avversità

Pomodoro: bilancio fitosanitario accettabile, ma mancano nuove molecole per la lotta alle avversità

Si è conclusa da poco la campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro da industria nel bacin... ► ilpiacenza.it

Ddl Pmi: Scurria (FdI),

Ddl Pmi: Scurria (FdI), 'sono spina dorsale del Paese, meglio fare piuttosto che non fare'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Le Piccole e medie imprese sono la spina dorsale del nostro Paese. Rap... ► iltempo.it

Everything Everywhere All at Once, la spiegazione del finale

Everything Everywhere All at Once, la spiegazione del finale

Everything Everywhere All at Once, la spiegazione del finale Il finale di Everything Everywhere All... ► cinefilos.it

Feyenoord Panathinaikos (Europa League, 23 10 2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Feyenoord Panathinaikos (Europa League, 23 10 2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Quello tra Feyenoord e Panathinaikos è sicuramente uno dei match più interessanti nel programma del... ► infobetting.com

Garlasco, Sempio in tv: "Potrà capitare di tutto". E parla anche di Lovati

Garlasco, Sempio in tv: "Potrà capitare di tutto". E parla anche di Lovati

Il caso di Garlasco è uno dei più mediatici degli ultimi vent'anni: la riapertura da parte della pr... ► ilgiornale.it

Patto per il Nord, un incontro pubblico con l

Patto per il Nord, un incontro pubblico con l'onorevole e segretario Paolo Grimoldi

L’associazione Patto per il Nord di Piacenza organizza una cena aperta a iscritti e simpatizzanti,... ► ilpiacenza.it

Caso Sinner, Panatta: ‘Alla Davis non avrei mai detto no’, Pietrangeli duro, Barazzutti lo difende

Caso Sinner, Panatta: ‘Alla Davis non avrei mai detto no’, Pietrangeli duro, Barazzutti lo difende

Le parole di Adriano Panatta La scelta di Jannik Sinner di rinunciare alla Final Eight di Coppa ... ► notizieaudaci.it

Benessere e sicurezza dei propri "quattro zampe": un corso per i proprietari dei cani

Benessere e sicurezza dei propri "quattro zampe": un corso per i proprietari dei cani

Per i proprietari dei cani arriva un corso di formazione per conoscere al meglio le esigenze, la c... ► sondriotoday.it

Latina, tirapugni e 8 fumogeni nell’auto di due ultras: fermati prima delle partite a Formia e Terracina

Latina, tirapugni e 8 fumogeni nell’auto di due ultras: fermati prima delle partite a Formia e Terracina

Due ultras del Latina Calcio denunciati per possesso di tirapugni e fumogeni prima di due partite a ... ► virgilio.it

Tiro con l’arco: Italia al lavoro a Cantalupa verso la Coppa del Mondo indoor

Tiro con l’arco: Italia al lavoro a Cantalupa verso la Coppa del Mondo indoor

Dopo aver archiviato la stagione outdoor, con i Mondiali di Gwangju dello scorso settembre, il focu... ► oasport.it

Ternana, Stefano Bandecchi: “Il ricorso della regione sul progetto Stadio clinica è un atto di guerra alla città”

Ternana, Stefano Bandecchi: “Il ricorso della regione sul progetto Stadio clinica è un atto di guerra alla città”

“Il Comune di Terni oggi ha ricevuto l’ennesima offesa istituzionale da parte della regione Umbria... ► ternitoday.it

Sezze, sopralluogo di Vigili del Fuoco e ASL all’Istituto De Magistris: nessuna criticità riscontrata

Sezze, sopralluogo di Vigili del Fuoco e ASL all’Istituto De Magistris: nessuna criticità riscontrata

ABBONATI A DAYITALIANEWS All’Istituto “Pacifici e De Magistris” di Sezze la situazione è tornat... ► dayitalianews.com

Terni, asilo Girotondo: “Risolte le numerose criticità emerse. Ammodernato ed in sicurezza”

Terni, asilo Girotondo: “Risolte le numerose criticità emerse. Ammodernato ed in sicurezza”

Un precedente sopralluogo aveva evidenziato: “Numerose criticità”. In quel frangente, alla metà de... ► ternitoday.it

San Pellegrino si trasforma per Halloween (e non solo) in un mondo fantasy "da brividi"

San Pellegrino si trasforma per Halloween (e non solo) in un mondo fantasy "da brividi"

San Pellegrino diventa, dal 31 ottobre, un mondo incantato grazie all'ottava edizione de “La notte... ► viterbotoday.it

Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo alla rotatoria di via Campanella

Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo alla rotatoria di via Campanella

Fano (Pesaro e Urbino), martedì 21 ottobre 2025 – Paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza ... ► ilrestodelcarlino.it

“Corretti stili di vita e sana alimentazione", incontro a Forlimpopoli

“Corretti stili di vita e sana alimentazione", incontro a Forlimpopoli

Promuovere la salute attraverso la conoscenza e la consapevolezza: è questo l’obiettivo dell’incon... ► forlitoday.it

Nei minorili arrivano oculisti e lenti: un patto per vedere e studiare

Nei minorili arrivano oculisti e lenti: un patto per vedere e studiare

Un gesto concreto che intreccia salute e dignità: visite oculistiche e occhiali su prescrizione rag... ► sbircialanotizia.it

Abilitazione guida turistica 2025: pubblicato il calendario della prova scritta. Si parte il 18 novembre

Abilitazione guida turistica 2025: pubblicato il calendario della prova scritta. Si parte il 18 novembre

La prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica si terrà martedì 18 ... ► periodicodaily.com

"Salis si fa riprendere da Fausto Brizzi": bagarre sulle parole di Gandolfo. Lei replica: "Con i nani si perdono le elezioni"

"Salis si fa riprendere da Fausto Brizzi": bagarre sulle parole di Gandolfo. Lei replica: "Con i nani si perdono le elezioni"

Bagarre in consiglio comunale questo pomeriggio durante la discussione sulla modifica del Puc a Ne... ► genovatoday.it

Fuga disperata dal macello: il toro scappa dalla morte, allarme in Brianza

Fuga disperata dal macello: il toro scappa dalla morte, allarme in Brianza

Caccia al toro nella Brianza lecchese. Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre un bovino è fuggito da... ► leccotoday.it

Lampedusa, stagione record per la tartaruga Caretta caretta: 20 nidi e oltre 1500 piccoli nati

Lampedusa, stagione record per la tartaruga Caretta caretta: 20 nidi e oltre 1500 piccoli nati

Si è conclusa sull’isola di Lampedusa la stagione riproduttiva 2025 della tartaruga marina Caretta... ► agrigentonotizie.it

Zelensky: ‘la minaccia dei Tomahawk condurrebbe Putin alla diplomazia’

Zelensky: ‘la minaccia dei Tomahawk condurrebbe Putin alla diplomazia’

Wsj: Trump ha detto a Zelensky di non contare sui Tomahawk a breve Secondo due funzionari americani,... ► imolaoggi.it

Risultati Champions League LIVE: Ferran Torres sblocca Barcellona Olympiacos e Kairat Almaty Pafos

Risultati Champions League LIVE: Ferran Torres sblocca Barcellona Olympiacos e Kairat Almaty Pafos

di Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite d... ► juventusnews24.com

Cena di famiglia a Baltimora: Bonnie Wright ritrova i gemelli Phelps

Cena di famiglia a Baltimora: Bonnie Wright ritrova i gemelli Phelps

Una tavola apparecchiata, tre sorrisi complici, una città alle spalle. A Baltimora, l’abbraccio tra... ► sbircialanotizia.it

Fausto Barili, il tennista avvocato campione d

Fausto Barili, il tennista avvocato campione d'Italia over 40: "Ora partecipo ai mondiali con la nazionale"

A Fausto Barili l'attestato di merito sportivo del Comune di Viterbo. Il riconoscimento è stato co... ► viterbotoday.it

Modifiche allo statuto dell

Modifiche allo statuto dell'Azienda speciale, la Cisl fp chiede l'accesso agli atti

La Cisl Fp ha chiesto l'accesso agli atti per le modifiche allo statuto dell'Azienda speciale di T... ► latinatoday.it

Permessi Legge 104, novità nel 2026: più ore, congedi e smart working

Permessi Legge 104, novità nel 2026: più ore, congedi e smart working

Dal 2026 cambiano le regole per i permessi Legge 104 e i congedi. Le novità principali includono 1... ► scuolalink.it

Ranucci: Magi,

Ranucci: Magi, 'in piazza perché stampa bene primario democrazie'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Quando accade una cosa grave, gravissima come quella che è accaduta a ... ► iltempo.it

La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole

La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina riceve una proposta da Alons... ► movieplayer.it

Cosa non torna nelle accuse a Sarkozy

Cosa non torna nelle accuse a Sarkozy

Parigi. “Nulla giustifica questa detenzione”, ha detto martedì mattina Jean-Michel Darrois, uno deg... ► ilfoglio.it