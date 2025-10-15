Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
diMartedì: tra gli ospiti di Floris c’è Mottola, inviato di Report davidemaggio.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-10-2025 ore 18:40 romadailynews.it
Nfl: Patriots e Bears, poker inattesi. Miami tocca il fondo. E gratta ancora gazzetta.it
Tifosi del Napoli denunciano: «Ci hanno annullato i biglietti in tribuna e confinati in albergo» (Gazzetta) ilnapolista.it
Alla Choruslife Arena l’unica tappa italiana di Conan Gray bergamonews.it
LIVE Alle 21 Psv-Napoli: Hojlund ancora assente, Conte rilancia Lucca gazzetta.it
Torna Note Nuove, la rassegna di Euritmica sulle trasformazioni della musica moderna
?Note Nuove, la rassegna di Euritmica rivolta alle innumerevoli declinazioni della musica moderna,... ► udinetoday.it
A Seveso lo swap party
Lo swap party è letteralmente la festa dello scambio, un evento nato originariamente a New York co... ► monzatoday.it
Giuseppe Contrafatto fa il pieno di voti alle elezioni nazionali di Federnoleggio
Giuseppe Contrafatto è eletto presidente nazionale di Federnoleggio Confesercenti, la federazione n... ► ildenaro.it
Golden Power: Centemero (Lega), 'norma che non blocca ma equilibra e salvaguarda asset'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Ad aprile sono stato a San Francisco per fare una visita in Silicon Va... ► iltempo.it
Gaza, Donald Trump avverte Hamas: "Rischiate una fine rapida, furiosa e brutale"
Ancora una volta, Donald Trump manda segnali precisi, e durissimi, ad Hamas. In un messaggio pubbli... ► liberoquotidiano.it
La notte nel cuore stasera su Canale 5, le anticipazioni del 21 ottobre: Cihan e Melek sono a un bivio
Nella puntata in onda stasera su Canale 5, La notte nel cuore cercherà di chiudere alcune dinamiche ... ► movieplayer.it
Winter promuove Chivu: «Sono molto contento del suo arrivo, mi piace il suo modo di fare calcio. Sarà difficile…»
di Redazione Inter News 24L’ex calciatore dell’Inter, Aron Winter, si è espresso così sul nuovo cicl... ► internews24.com
Milano, droga nascosta sotto il divano e nel frigo: due arresti e 35 chili di hashish sequestrati
Due uomini arrestati a Milano e Cesano Boscone per detenzione e spaccio di droga: sequestrati chili ... ► virgilio.it
I Play Rocky, primo sguardo: Ippolito corre sulle orme di Stallone
Una corsa sulla sabbia, il respiro corto e l’ombra di un sogno che torna: la prima immagine ufficia... ► sbircialanotizia.it
Durante il controllo spuntano patente e passaporto falsi: arrestato 28enne
Lunedì pomeriggio i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo hanno a... ► ravennatoday.it
Uomini e donne anticipazioni: Agnese lascia lo studio, Sara tra Marco e Jakub
Agnese De Pasquale lascia lo studio dopo il bacio con entrambi i Federico; Cristiana recupera un cor... ► movieplayer.it
Paradossalmente per le banche sarebbe meglio la tassa sugli “extraprofitti”
C’è un paradosso interessante e inquietante nella discussione sui conti pubblici: nel tentat... ► ilfoglio.it
Anna, la recensione: Monica Guerritore e la difficile sfida di raccontare Magnani
È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il lungometraggio diretto e interpretato da Monica ... ► movieplayer.it
"Furti nelle caserme dei vigili del fuoco", ladri a caccia di strumenti da estricazione e da taglio
Si intrufolano nelle caserme dei vigili del fuoco e fanno razzia di strumenti che i pompieri impi... ► arezzonotizie.it
Reggio Calabria, scontro frontale tra bus e auto a Gioiosa Jonica: tre morti
Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di martedì lungo la Strada Statale 682 ‘Jonio-Tirreno’... ► lapresse.it
Arezzo: cagnolina muore colpita da un sasso durante rissa fra giovanissimi ai giardini
La piccola Vita, cagnolina di razza chihuahua di 13 anni, è morta dopo essere stata colpita da sass... ► firenzepost.it
Terre rare, Usa e Australia firmano accordo da $8,5mld: da Canberra litio, cobalto e manganese, da Washington sottomarini nucleari
Accordo tra Usa e Australia per rafforzare la filiera dei minerali critici e svincolarsi da Pechin... ► ilgiornaleditalia.it
Dal festival allo schermo: I Love Lucca Comics & Games, 10 12 novembre 2025
È il racconto di una città che si accende di colori e persone, e di un’energia che resta addosso. U... ► sbircialanotizia.it
La forza di una donna, trame turche: Hatice muore, ma Enver continua e vederla e da fuoco alla casa
Un grave lutto segnerà i prossimi episodi della soap turca La forza di una donna (Kad?n). Hatice pe... ► superguidatv.it
Ue, videochiamata Sefcovic con ministro Cina su limitazioni a export
Roma, 21 ott. (askanews) – Unione europea e Cina hanno concordato di intensificare il dialogo sug... ► ildenaro.it
Ladispoli, coppia nascosta in un B&B con pistola rubata e 600 grammi di cocaina: blitz della Polizia
Due persone sono state arrestate in un B&B di Ladispoli: nascondevano armi e cocaina dopo una li... ► virgilio.it
Osterie d'Italia 2026, ecco le "chiocciole" conquistate nella provincia di Reggio Calabria
È “dinamico e ricco di autorevolezza” il panorama gastronomico della Calabria raccontato dalla edi... ► reggiotoday.it
Real con 'Kyller' Mbappé da record: va in gol da 11 partite. Tutta la Juve ha segnato quanto lui
Quindici sono le reti del francese in stagione e quelle complessive dei bianconeri. L'ex Psg tra Lig... ► gazzetta.it
Roma, aperta la vendita dei biglietti per Rangers e Udinese
Dopo il match di Europa League contro il Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico di giovedì, la Roma sa... ► sololaroma.it
Mondiali di taekwondo in Cina: convocati tre atleti cresciuti nella New Marzial Mesagne
La città di Wuxi (Cina) ospiterà, dal 24 al 30 ottobre, i campionati mondiali di taekwondo 2025, u... ► brindisireport.it
Sfida internazionale di scherma a Dublino per la reggina Bentivogli: traguardo meritato
L’Accademia della scherma Reggio Calabria annuncia, con orgoglio, la partecipazione dell'atleta An... ► reggiotoday.it
Da Kobe Bryant a Beckham agli sportivi amatoriali: il tendine d’Achille non è un problema riservato alle leggende dello sport
Tendinopatia achillea, rottura del tendine d’Achille e fascite plantare non colpiscono solo i profe... ► liberoquotidiano.it
Paolo Fox Oroscopo di domani,Mercoledì 22 Ottobre 2025
Paolo Fox Oroscopo di Mercoledì 22 Ottobre 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno ... ► webmagazine24.it
Infortunio Gosens, Fiorentina al lavoro al Viola Park per la trasferta di Vienna contro il Rapid: le condizioni del terzino tedesco in vista del match!
Infortunio Gosens, novità sul rientro in campo del terzino tedesco in vista della trasferta a Vienn... ► calcionews24.com
"Sento", il nuovo singolo di Petrotto disponibile da domani su tutte le piattaforme
Da domani, 22 ottobre 2025, sarà disponibile “Sento”, il nuovo singolo di Salvatore Petrotto, prof... ► palermotoday.it
Pedara, 86enne trovato mummificato in casa: morto da tre anni senza che nessuno lo cercasse
Dramma della solitudine: Orazio Guarnera trovato privo di vita nella sua abitazione È una storia... ► notizieaudaci.it
Grande Fratello: scontro acceso tra Jonas e Omer
Grande Fratello Nip 2025: lo scontro acceso tra Jonas e Omer divide la Casa e il pubblico Nella cas... ► 361magazine.com
Pomodoro: bilancio fitosanitario accettabile, ma mancano nuove molecole per la lotta alle avversità
Si è conclusa da poco la campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro da industria nel bacin... ► ilpiacenza.it
Ddl Pmi: Scurria (FdI), 'sono spina dorsale del Paese, meglio fare piuttosto che non fare'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Le Piccole e medie imprese sono la spina dorsale del nostro Paese. Rap... ► iltempo.it
Everything Everywhere All at Once, la spiegazione del finale
Everything Everywhere All at Once, la spiegazione del finale Il finale di Everything Everywhere All... ► cinefilos.it
Feyenoord Panathinaikos (Europa League, 23 10 2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Quello tra Feyenoord e Panathinaikos è sicuramente uno dei match più interessanti nel programma del... ► infobetting.com
Garlasco, Sempio in tv: "Potrà capitare di tutto". E parla anche di Lovati
Il caso di Garlasco è uno dei più mediatici degli ultimi vent'anni: la riapertura da parte della pr... ► ilgiornale.it
Patto per il Nord, un incontro pubblico con l'onorevole e segretario Paolo Grimoldi
L’associazione Patto per il Nord di Piacenza organizza una cena aperta a iscritti e simpatizzanti,... ► ilpiacenza.it
Caso Sinner, Panatta: ‘Alla Davis non avrei mai detto no’, Pietrangeli duro, Barazzutti lo difende
Le parole di Adriano Panatta La scelta di Jannik Sinner di rinunciare alla Final Eight di Coppa ... ► notizieaudaci.it
Benessere e sicurezza dei propri "quattro zampe": un corso per i proprietari dei cani
Per i proprietari dei cani arriva un corso di formazione per conoscere al meglio le esigenze, la c... ► sondriotoday.it
Latina, tirapugni e 8 fumogeni nell’auto di due ultras: fermati prima delle partite a Formia e Terracina
Due ultras del Latina Calcio denunciati per possesso di tirapugni e fumogeni prima di due partite a ... ► virgilio.it
Tiro con l’arco: Italia al lavoro a Cantalupa verso la Coppa del Mondo indoor
Dopo aver archiviato la stagione outdoor, con i Mondiali di Gwangju dello scorso settembre, il focu... ► oasport.it
Ternana, Stefano Bandecchi: “Il ricorso della regione sul progetto Stadio clinica è un atto di guerra alla città”
“Il Comune di Terni oggi ha ricevuto l’ennesima offesa istituzionale da parte della regione Umbria... ► ternitoday.it
Sezze, sopralluogo di Vigili del Fuoco e ASL all’Istituto De Magistris: nessuna criticità riscontrata
ABBONATI A DAYITALIANEWS All’Istituto “Pacifici e De Magistris” di Sezze la situazione è tornat... ► dayitalianews.com
Terni, asilo Girotondo: “Risolte le numerose criticità emerse. Ammodernato ed in sicurezza”
Un precedente sopralluogo aveva evidenziato: “Numerose criticità”. In quel frangente, alla metà de... ► ternitoday.it
San Pellegrino si trasforma per Halloween (e non solo) in un mondo fantasy "da brividi"
San Pellegrino diventa, dal 31 ottobre, un mondo incantato grazie all'ottava edizione de “La notte... ► viterbotoday.it
Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo alla rotatoria di via Campanella
Fano (Pesaro e Urbino), martedì 21 ottobre 2025 – Paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza ... ► ilrestodelcarlino.it
“Corretti stili di vita e sana alimentazione", incontro a Forlimpopoli
Promuovere la salute attraverso la conoscenza e la consapevolezza: è questo l’obiettivo dell’incon... ► forlitoday.it
Nei minorili arrivano oculisti e lenti: un patto per vedere e studiare
Un gesto concreto che intreccia salute e dignità: visite oculistiche e occhiali su prescrizione rag... ► sbircialanotizia.it
Abilitazione guida turistica 2025: pubblicato il calendario della prova scritta. Si parte il 18 novembre
La prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica si terrà martedì 18 ... ► periodicodaily.com
"Salis si fa riprendere da Fausto Brizzi": bagarre sulle parole di Gandolfo. Lei replica: "Con i nani si perdono le elezioni"
Bagarre in consiglio comunale questo pomeriggio durante la discussione sulla modifica del Puc a Ne... ► genovatoday.it
Fuga disperata dal macello: il toro scappa dalla morte, allarme in Brianza
Caccia al toro nella Brianza lecchese. Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre un bovino è fuggito da... ► leccotoday.it
Lampedusa, stagione record per la tartaruga Caretta caretta: 20 nidi e oltre 1500 piccoli nati
Si è conclusa sull’isola di Lampedusa la stagione riproduttiva 2025 della tartaruga marina Caretta... ► agrigentonotizie.it
Zelensky: ‘la minaccia dei Tomahawk condurrebbe Putin alla diplomazia’
Wsj: Trump ha detto a Zelensky di non contare sui Tomahawk a breve Secondo due funzionari americani,... ► imolaoggi.it
Risultati Champions League LIVE: Ferran Torres sblocca Barcellona Olympiacos e Kairat Almaty Pafos
di Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite d... ► juventusnews24.com
Cena di famiglia a Baltimora: Bonnie Wright ritrova i gemelli Phelps
Una tavola apparecchiata, tre sorrisi complici, una città alle spalle. A Baltimora, l’abbraccio tra... ► sbircialanotizia.it
Fausto Barili, il tennista avvocato campione d'Italia over 40: "Ora partecipo ai mondiali con la nazionale"
A Fausto Barili l'attestato di merito sportivo del Comune di Viterbo. Il riconoscimento è stato co... ► viterbotoday.it
Modifiche allo statuto dell'Azienda speciale, la Cisl fp chiede l'accesso agli atti
La Cisl Fp ha chiesto l'accesso agli atti per le modifiche allo statuto dell'Azienda speciale di T... ► latinatoday.it
Permessi Legge 104, novità nel 2026: più ore, congedi e smart working
Dal 2026 cambiano le regole per i permessi Legge 104 e i congedi. Le novità principali includono 1... ► scuolalink.it
Ranucci: Magi, 'in piazza perché stampa bene primario democrazie'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Quando accade una cosa grave, gravissima come quella che è accaduta a ... ► iltempo.it
La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina riceve una proposta da Alons... ► movieplayer.it
Cosa non torna nelle accuse a Sarkozy
Parigi. “Nulla giustifica questa detenzione”, ha detto martedì mattina Jean-Michel Darrois, uno deg... ► ilfoglio.it