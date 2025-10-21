Vendita La Stampa e Repubblica John Elkann chiude le porte ai giornalisti | Non voglio incontrarvi

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro tra le assemblee dei giornalisti di La Stampa e Repubblica e i vertici della proprietà dei quotidiani, tra cui John Elkann, almeno per ora, non ci sarà. Lo comunica oggi, 21 ottobre 2025, il comitato di Gedi, con questa nota: “Prendiamo atto con stupore della decisione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

