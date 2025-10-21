Vendeva ricambi auto inesistenti ad Amatrice 46enne denunciato per truffa | come funzionava il raggiro

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Amatrice per truffa online: avrebbe venduto ricambi auto inesistenti a un cittadino straniero. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

vendeva ricambi auto inesistenti ad amatrice 46enne denunciato per truffa come funzionava il raggiro

© Notizie.virgilio.it - Vendeva ricambi auto inesistenti ad Amatrice, 46enne denunciato per truffa: come funzionava il raggiro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vendeva ricambi auto inesistentiVendeva ricambi auto inesistenti ad Amatrice, 46enne denunciato per truffa: come funzionava il raggiro - Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Amatrice per truffa online: avrebbe venduto ricambi auto inesistenti a un cittadino straniero. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Vendeva Ricambi Auto Inesistenti