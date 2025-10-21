Velox mobili Tarasconi | La velocità media in calo dell’11%

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Katia Tarasconi crede molto nella campagna di educazione stradale “AttentaMente!”. In città sono stati installati, in estate, alcuni box arancioni (via Emilia Pavese, via Primo Maggio e via Emilia Parmense) posizionati su pali della luce. Box dotati di radar già pienamente operativi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

